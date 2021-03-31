Взрывотехники не нашли опасности в сумке на «Площади Мужества». Пожитки на станции метро оставил петербуржец с биноклем

«Сумка осмотрена специалистами ОМОН ГУ Росгвардии, её содержимое не представляет опасности», — сообщили изданию в ведомстве. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе городской подземки.



По данным «Фонтанки», личные вещи в ходе досмотра оставил мужчина. Его описание скудно: худой, в синей куртке, на вид 30 лет. При себе он также имел бинокль, с которым в итоге и убежал.



Ранее о вызове взрывотехников из-за оставленных личных вещей сообщили в петербургском метрополитене. На работе станции «Площадь Мужества» ситуация не отразилась.