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Взрывотехники не нашли опасности в сумке на «Площади Мужества». Пожитки на станции метро оставил петербуржец с биноклем

Саперы осмотрели личные вещи, оставленные пассажиром на станции метро Петербурга

Обследование сумки, оставленной неизвестным на станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге, завершено. Опасности она не представляет. Об этом вечером 31 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

«Сумка осмотрена специалистами ОМОН ГУ Росгвардии, её содержимое не представляет опасности», — сообщили изданию в ведомстве. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе городской подземки.

По данным «Фонтанки», личные вещи в ходе досмотра оставил мужчина. Его описание скудно: худой, в синей куртке, на вид 30 лет. При себе он также имел бинокль, с которым в итоге и убежал.

Ранее о вызове взрывотехников из-за оставленных личных вещей сообщили в петербургском метрополитене. На работе станции «Площадь Мужества» ситуация не отразилась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Савва Морозов
свист. в подземке камеры - лица различают. сейчас его быстро вычислят.
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