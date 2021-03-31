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В Петербурге вызвали саперов на станцию метро «Площадь Мужества»

Бесхозный предмет изучают взрывотехники на станции метро в Петербурге

В Петербурге на станции метро «Площадь Мужества» сотрудники полиции готовятся обследовать оставленные без присмотра личные вещи. Об этом вечером 31 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городской подземки.

Там добавили, что сама станция работает в штатном режиме. По предварительным данным «Фонтанки», на «Площади Мужества» при проверке личных вещей 30-летний мужчина бросил свою сумку и убежал. Её обследуют взрывотехники. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (2)

07A
Резник?
Агроном аэродрома
"мужчина бросил свою сумку и убежал" - пранк? вован? лексус?
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