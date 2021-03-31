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Пара сотен тысяч животных, вероятно, умрут из-за пробки в Суэцком канале

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз обрёк на смерть десятки тысяч животных

Около 200 тысяч животных, которых перевозили на судах, вставших в пробку в Суэцком канале из-за застрявшего там контейнеровоза Ever Given, практически были обречены на смерть без воды и еды.

Как пишет 31 марта Middle East Monitor, шестнадцать судов перевозили живых животных из ЕС в Персидский залив. У них не было достаточного количества еды и воды, чтобы продержаться до конца пути. Закон ЕС предусматривает, что суда должны перевозить на 25 процентов больше еды, чем их грузу нужно для поездки, но, по словам защитников животных, это случается редко. Но и этого было бы недостаточно в данном случае. Помимо этого, из-за накопления отходов они не могут лечь, а тела умерших нельзя выбрасывать.

Около 130 000 животных из Румынии, которые должны были достичь Персидского залива пять дней назад, находятся в особенно тяжелом положении, сообщает EU Observer. Органы румынского надзора за экспортом живых животных заявили, что на борту судна достаточно еды и воды, однако репутация у страны в сфере перевозки скота оставляет желать лучшего. В прошлом году более 14 000 овец погибли, когда корабль перевернулся у побережья Черного моря.

Габриэль Паун, директор неправительственной организации Animals International in EU заявила, что самая ужасная в истории морская трагедия с животными может стать неизбежной.

Ранее агентство Bloomberg насчитало около 90 тысяч овец на борту стоящих в пробке кораблей.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть.

На пике прилива флотилии буксиров 29 марта удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Руководство канала заявило, что ликвидация пробки займет до четырех суток.

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Комментарии (3)

VF812
Фонтанка, а вы уверены в правильности написания заголовка? И почему не написать сразу про скот, вас это слово смущает?
07A
Зачем румыны плыли в страны Персидского залива?
Павел Павлов
А мы и без всяких каналов обходимся,и та овца засевшая обнулившись в кремле тоже угробит за это время тысячи людей.
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