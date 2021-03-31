Пара сотен тысяч животных, вероятно, умрут из-за пробки в Суэцком канале

Около 200 тысяч животных, которых перевозили на судах, вставших в пробку в Суэцком канале из-за застрявшего там контейнеровоза Ever Given, практически были обречены на смерть без воды и еды.

Как пишет 31 марта Middle East Monitor, шестнадцать судов перевозили живых животных из ЕС в Персидский залив. У них не было достаточного количества еды и воды, чтобы продержаться до конца пути. Закон ЕС предусматривает, что суда должны перевозить на 25 процентов больше еды, чем их грузу нужно для поездки, но, по словам защитников животных, это случается редко. Но и этого было бы недостаточно в данном случае. Помимо этого, из-за накопления отходов они не могут лечь, а тела умерших нельзя выбрасывать.