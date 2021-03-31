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Неоднозначный закон о просветительской деятельности одобрили в Совете Федерации

Совфед одобрил закон о просветительской деятельности и изменения в закон об образовании в РФ

Закон, который ставит своей целью не допустить «негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс», был принят на заседании СФ.

«Совфед одобрил закон о просветительской деятельности», — сообщает 31 марта РИА «Новости».

Заключения образовательным учреждениям для координации их участия в международном сотрудничестве теперь будут выдавать федеральные органы власти. При этом просветительскую деятельность запрещено использовать для «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни», а также предоставлять «недостоверные сведения об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Новый закон вступит в силу с 1 июня.

Законопроект был внесен для рассмотрения в конце ноября прошлого года. 16 марта 2021 года поправки в закон об образовании, которые ставят крест на лекциях, семинарах, экскурсиях и прочих видах просветительства, не связанного с госорганами, были приняты в третьем чтении. Все международные договорённости образовательных учреждений ждёт пересмотр и согласование с профильными министерствами. Чем это может обернуться — читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265055802
Как же ссыт эта власть людей, имеющих мозги. Паскудины позорные.
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