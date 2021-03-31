Неоднозначный закон о просветительской деятельности одобрили в Совете Федерации

Закон, который ставит своей целью не допустить «негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс», был принят на заседании СФ.



«Совфед одобрил закон о просветительской деятельности», — сообщает 31 марта РИА «Новости».

Заключения образовательным учреждениям для координации их участия в международном сотрудничестве теперь будут выдавать федеральные органы власти. При этом просветительскую деятельность запрещено использовать для «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни», а также предоставлять «недостоверные сведения об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов». Новый закон вступит в силу с 1 июня.