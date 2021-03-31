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В первом квартале на рынок Петербурга вышло 46 новостроек. Девелоперы снова проявляют интерес к пригородам

Петербургские застройщики активно пополняли предложение в первом квартале этого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), за первые три месяца года на рынок Петербурга и пригородной зоны вышли 46 объектов жилой площадью более 1,1 млн кв. м, из них 15 — новые ЖК, а остальные — следующие очереди уже строящихся проектов.

— Таким образом, сохраняется позитивная тенденция третьего и четвертого кварталов 2020 года, а именно активизация вывода на рынок новых проектов и очередей, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — По сравнению с первым кварталом прошлого года объем нового предложения вырос более чем в два раза. При этом на рынок вышли не только объекты массового спроса, но и были открыты продажи в двух объектах элитного сегмента и трех проектах бизнес-класса.

Эксперты отмечают сохранение интереса застройщиков к обжитым городским локациям и их активизацию на более удаленных городских территориях возле КАД и в пригородах. Если по итогам 2020 года только 20% от объема нового предложения пришлось на пригородную зону, то в первом квартале 2021 года — уже 30%. Речь идет о проектах в следующих локациях: Бугры-Мурино, Гатчина, Новоселье, Новосаратовка, Янино, Сертолово.

— На фоне продолжающегося роста цен пригород рассматривается как альтернатива более дорогому жилью в популярных петербургских локациях, — добавила Ольга Трошева. — Несмотря на то, что у новых проектов относительно высокие стартовые цены, средняя цена пригородного «квадрата» в любом случае будет заметно ниже, чем городского. Мы ожидаем дальнейшего развития удаленных городских локаций и пригородных зон, но обладающих достаточной инфраструктурой, чтобы заинтересовать девелоперов.

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