В первом квартале на рынок Петербурга вышло 46 новостроек. Девелоперы снова проявляют интерес к пригородам

Петербургские застройщики активно пополняли предложение в первом квартале этого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), за первые три месяца года на рынок Петербурга и пригородной зоны вышли 46 объектов жилой площадью более 1,1 млн кв. м, из них 15 — новые ЖК, а остальные — следующие очереди уже строящихся проектов.

— Таким образом, сохраняется позитивная тенденция третьего и четвертого кварталов 2020 года, а именно активизация вывода на рынок новых проектов и очередей, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — По сравнению с первым кварталом прошлого года объем нового предложения вырос более чем в два раза. При этом на рынок вышли не только объекты массового спроса, но и были открыты продажи в двух объектах элитного сегмента и трех проектах бизнес-класса.