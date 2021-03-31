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Митянина заявила о нехватке тридцати тысяч мест в школах Петербурга

В Петербурге за полтора года дефицит мест в школах вырос до тридцати тысяч

В Петербурге не хватает 30 тысяч мест в школах. Такие данные 31 марта озвучила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время выступления с отчетом о работе за год в Мариинском дворце.

«В общеобразовательных учреждениях не хватает 30 тысяч мест», — сказала она. Детский омбудсмен добавила, что в среднем школы переполнены на 10 %, детские сады — на 14 %.

В октябре 2019 года губернатор Александр Беглов говорил, что дефицит в школах составляет 27 тысяч мест. Градоначальник неоднократно подчеркивал важность борьбы с нехваткой социальной инфраструктуры.

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Комментарии (6)

Владислав М
Надо заявлять не о нехватке мест, а о работе по устранению проблемы. Пусть эта дама показывает налогоплательщикам решения надзорных органов, в которые она обращалась, и которые обязали офис губернатора в кратчайшие сроки устранить выявленную проблему. Вот чего от неё ждут горожане.
Павел Павлов
Пора путенской шайке в тюрьму а гастарбайтерам домой за загранпаспортом и визой.
Karl111
было 27 стало 30. Брехлов, Брехлов
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