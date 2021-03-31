Митянина заявила о нехватке тридцати тысяч мест в школах Петербурга

В Петербурге не хватает 30 тысяч мест в школах. Такие данные 31 марта озвучила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время выступления с отчетом о работе за год в Мариинском дворце.



«В общеобразовательных учреждениях не хватает 30 тысяч мест», — сказала она. Детский омбудсмен добавила, что в среднем школы переполнены на 10 % , детские сады — на 14 % .

В октябре 2019 года губернатор Александр Беглов говорил, что дефицит в школах составляет 27 тысяч мест. Градоначальник неоднократно подчеркивал важность борьбы с нехваткой социальной инфраструктуры.