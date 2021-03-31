Петербургская скорая дала десять советов, как спасти малыша от падения из окна

Случаи выпадения детей из окон с наступлением весны участились, заявили 31 марта в комитете по здравоохранению Петербурга. А городская станция скорой медицинской помощи выпустила свод из 10 правил, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье малыша:
1. Не оставляйте маленьких детей сидящими на подоконнике без присмотра.
2. Детские кроватки ставьте как можно дальше от окон.
3. Не оставляйте около подоконника легкие стулья и табуретки, которые ребенок может передвинуть и забраться на них самостоятельно.
4. Открывайте окна только в режиме фронтального проветривания.
5. При установке стеклопакетов не забывайте о ручках-замках. Ручка снимается при установке режима микро- или фронтального проветривания, и ребенок уже не сможет самостоятельно открыть окно.
6. Если в квартире старые окна, закрывайте их на нижний и верхний шпингалеты. Самостоятельно маленький ребенок не сможет справиться с верхним шпингалетом.
7. Заставьте подоконник комнатными растениями, которые малышу будет трудно сдвинуть с места.
8. Не пытайтесь придумывать самодельные механизмы фиксации створок окон (резинки, шнурки, скотч и другие) — ребенок с легкостью с ними справится самостоятельно. Тот же совет относится к фиксации москитных сеток. Они в любом случае не предназначены для высоких нагрузок, чем бы вы их ни укрепляли.
9. Если ваши дети подросли, обязательно поговорите с ними о том, как опасно играть на подоконниках или высовываться из окон многоэтажных зданий.
10. Дети всегда копируют поведение родителей, поэтому сами соблюдайте правила безопасности у открытых окон: старайтесь не облокачиваться на подоконник и не выглядывать в открытое окно в присутствии ребенка.
В последний раз ребенок выпадал из окна в Петербурге 26 марта. Шестилетний мальчик остался дома один, и его напугали соседи.