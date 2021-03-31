Петербургская скорая дала десять советов, как спасти малыша от падения из окна

Случаи выпадения детей из окон с наступлением весны участились, заявили 31 марта в комитете по здравоохранению Петербурга. А городская станция скорой медицинской помощи выпустила свод из 10 правил, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье малыша:



1. Не оставляйте маленьких детей сидящими на подоконнике без присмотра.

2. Детские кроватки ставьте как можно дальше от окон.

3. Не оставляйте около подоконника легкие стулья и табуретки, которые ребенок может передвинуть и забраться на них самостоятельно.