FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Петербургская скорая дала десять советов, как спасти малыша от падения из окна

Врачи петербургской скорой рассказали, как уберечь ребенка от падения с высоты

Случаи выпадения детей из окон с наступлением весны участились, заявили 31 марта в комитете по здравоохранению Петербурга. А городская станция скорой медицинской помощи выпустила свод из 10 правил, от соблюдения которых зависит жизнь и здоровье малыша:

1. Не оставляйте маленьких детей сидящими на подоконнике без присмотра.

2. Детские кроватки ставьте как можно дальше от окон.

3. Не оставляйте около подоконника легкие стулья и табуретки, которые ребенок может передвинуть и забраться на них самостоятельно.

4. Открывайте окна только в режиме фронтального проветривания.

5. При установке стеклопакетов не забывайте о ручках-замках. Ручка снимается при установке режима микро- или фронтального проветривания, и ребенок уже не сможет самостоятельно открыть окно.

6. Если в квартире старые окна, закрывайте их на нижний и верхний шпингалеты. Самостоятельно маленький ребенок не сможет справиться с верхним шпингалетом.

7. Заставьте подоконник комнатными растениями, которые малышу будет трудно сдвинуть с места.

8. Не пытайтесь придумывать самодельные механизмы фиксации створок окон (резинки, шнурки, скотч и другие) — ребенок с легкостью с ними справится самостоятельно. Тот же совет относится к фиксации москитных сеток. Они в любом случае не предназначены для высоких нагрузок, чем бы вы их ни укрепляли.

9. Если ваши дети подросли, обязательно поговорите с ними о том, как опасно играть на подоконниках или высовываться из окон многоэтажных зданий.

10. Дети всегда копируют поведение родителей, поэтому сами соблюдайте правила безопасности у открытых окон: старайтесь не облокачиваться на подоконник и не выглядывать в открытое окно в присутствии ребенка.

В последний раз ребенок выпадал из окна в Петербурге 26 марта. Шестилетний мальчик остался дома один, и его напугали соседи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

gencon
Советы для Эстонии или Чехии. В России родители работают на 3х работах, втч по выходным. За выйти погулять, папку или мамку могут упрятать в тюрьму на срок от недели до двух лет. Росгвароейцы вынуждены по выходным ловить пострадавших от коррупции
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний