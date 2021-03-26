Шестилетний мальчик выпал из окна на севере Петербурга. Его оставили одного и напугали соседи

Трагедия произошла в квартире в Выборгском районе Петербурга. Маленький мальчик, оставшись один, испугался и выпал в окно с пятого этажа.



Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, шестилетний мальчик вместе с отчимом, который живет в Ханты-Мансийске, приехал в гости к маме. Она некоторое время назад переехала на заработки в Петербург и снимала квартиру на Старожиловской улице.



По предварительной информации, 28-летняя женщина и её 36-летний супруг ненадолго вышли в магазин. Ребенок шести лет остался один. В квартиру, где он был заперт, стали звонить соседи, которых якобы заливало из квартиры. Мальчик стал сильно плакать и кричать, после чего соседи позвонили владельцу квартиры, а он, в свою очередь, позвонил маме-квартиросъемщице. Женщина бросилась домой, но не успела. Ребенок упал в окно. От полученных травм он скончался.

