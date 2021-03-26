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Шестилетний мальчик выпал из окна на севере Петербурга. Его оставили одного и напугали соседи

В Петербурге из окна выпал дошкольник, которого родители оставили одного в квартире

Трагедия произошла в квартире в Выборгском районе Петербурга. Маленький мальчик, оставшись один, испугался и выпал в окно с пятого этажа.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, шестилетний мальчик вместе с отчимом, который живет в Ханты-Мансийске, приехал в гости к маме. Она некоторое время назад переехала на заработки в Петербург и снимала квартиру на Старожиловской улице.

По предварительной информации, 28-летняя женщина и её 36-летний супруг ненадолго вышли в магазин. Ребенок шести лет остался один. В квартиру, где он был заперт, стали звонить соседи, которых якобы заливало из квартиры. Мальчик стал сильно плакать и кричать, после чего соседи позвонили владельцу квартиры, а он, в свою очередь, позвонил маме-квартиросъемщице. Женщина бросилась домой, но не успела. Ребенок упал в окно. От полученных травм он скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (16)

Noisymouse
А соседей-то тут к чему приплели? Они что-то не так сделали? Что значит "якобы"?
Иван 2пырьев
Ездить из ХМ с СПБ на заработки? Чтооо?
nuga
Женщина ездит на заработки,муж сидит в регионе,потом приезжает в гости на прогулку,ребёнка запирают в чужой квартире одного,в которую ломятся соседи и ребёнок прыгает в окно от страха. В этом семействе всё с ног на голову поставлено,трагедия неизбежна.
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