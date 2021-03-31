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Римские каникулы задержанного по подозрению в шпионаже военного из РФ закончились. Его высылают из Италии

Россиянина подозревают в том, что он якобы собирал секретную информацию об Италии и НАТО

Подозреваемого в шпионаже российского военного выдворят из Италии. Ареста не будет из-за дипломатического статуса.

Гражданина России подозревают в том, что он якобы собирал секретную информацию об Италии и НАТО.

«Российский офицер, работавший в посольстве России в Италии, будет выслан», — сообщает 31 марта Corriere della Sera.

Следователи изучили «юридический статус» россиянина, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. Однако дипломатический статус не позволил полицейским арестовать офицера. Посла РФ Сергея Разова вызвали в МИД Италии после произошедшего.

Местные правоохранители также уточнили, что в квартире задержанного итальянского военного нашли секретные документы НАТО, которые он якобы передал российской стороне. «Это поставило под угрозу не только национальную безопасность, но и безопасность других стран», — сообщают журналисты со ссылкой на силовиков.

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Комментарии (5)

07A
Кот выше тоже ты? Ну ты продуманный чувак!!! В квартире итальянского офицера нашли секретные рецепты пасты, равиоли и пиццы! Впервые у российских офицеров в руках столь секретная информация!
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо
265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510-oдин 4904

Заранее большое человеческое спaсибо
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