Римские каникулы задержанного по подозрению в шпионаже военного из РФ закончились. Его высылают из Италии

Подозреваемого в шпионаже российского военного выдворят из Италии. Ареста не будет из-за дипломатического статуса.



Гражданина России подозревают в том, что он якобы собирал секретную информацию об Италии и НАТО.



«Российский офицер, работавший в посольстве России в Италии, будет выслан», — сообщает 31 марта Corriere della Sera.



Следователи изучили «юридический статус» россиянина, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. Однако дипломатический статус не позволил полицейским арестовать офицера. Посла РФ Сергея Разова вызвали в МИД Италии после произошедшего.



Местные правоохранители также уточнили, что в квартире задержанного итальянского военного нашли секретные документы НАТО, которые он якобы передал российской стороне. «Это поставило под угрозу не только национальную безопасность, но и безопасность других стран», — сообщают журналисты со ссылкой на силовиков.

