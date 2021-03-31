FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Председатель Госдумы хочет проверить страны, зазывающие россиян на отдых, и намекает, что им надо купить вакцину

В Госдуме занялись предотвращением третьей волны коронавируса

Государственная дума собирается обсудить вопрос о проверке курортных стран с профильными ведомствами. Об этом 31 марта сообщил в Telegram председатель собрания Вячеслав Володин.

По его мнению, страны, приглашающие россиян на отдых, необходимо проверить во избежание третьей волны коронавируса, о возможности которой заявил Минздрав. Отмечалось, что определяющими будут месяц-полтора, а как раз в начале мая россияне массово отправятся отдыхать. За оставшееся время следует проанализировать, готовы ли иностранные государства для приёма российских туристов, считает Володин.

«Необходимо отправить в принимающие страны наших специалистов, чтобы они оценили, насколько там обеспечена эпидемиологическая безопасность, а система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи. Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам — пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах, — убеждён председатель Госдумы. — Разговор об этом считаю абсолютно правильным. В прошлый раз высказался в отношении Черногории, после чего они сделали заявление, что готовы принять наших специалистов. Правильно было бы, чтобы так поступили и другие страны».

Госдума собирается вынести этот вопрос на обсуждение с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом, а затем передать предложения в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в России заболели 4,5 миллиона человек. Летальных исходов зафиксировано 98 850, из которых 12 270 приходится на Петербург. За последние сутки ковидными признаны 408 смертей (37 в Петербурге).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265115746
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
***_555
Ну, канэшна. Не хотят соотечественники плавать в черноморском г.
Агроном аэродрома
"Необходимо отправить в принимающие страны наших специалистов, чтобы они оценили" - хороший ход. Нахаляву (т.е. за счет бюджета) в майами слетать дорогого стоит. :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний