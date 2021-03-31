Председатель Госдумы хочет проверить страны, зазывающие россиян на отдых, и намекает, что им надо купить вакцину

По его мнению, страны, приглашающие россиян на отдых, необходимо проверить во избежание третьей волны коронавируса, о возможности которой заявил Минздрав. Отмечалось, что определяющими будут месяц-полтора, а как раз в начале мая россияне массово отправятся отдыхать. За оставшееся время следует проанализировать, готовы ли иностранные государства для приёма российских туристов, считает Володин.

«Необходимо отправить в принимающие страны наших специалистов, чтобы они оценили, насколько там обеспечена эпидемиологическая безопасность, а система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи. Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам — пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах, — убеждён председатель Госдумы. — Разговор об этом считаю абсолютно правильным. В прошлый раз высказался в отношении Черногории, после чего они сделали заявление, что готовы принять наших специалистов. Правильно было бы, чтобы так поступили и другие страны».

Госдума собирается вынести этот вопрос на обсуждение с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом, а затем передать предложения в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 в России заболели 4,5 миллиона человек. Летальных исходов зафиксировано 98 850, из которых 12 270 приходится на Петербург. За последние сутки ковидными признаны 408 смертей (37 в Петербурге).