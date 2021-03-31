Рост остановился. Коронавирусная статистика в Петербурге замерла, перешагнув отметку в 700 новых случаев

Коронавирусная статистика второй день подряд не преподносит сюрпризов. Число новых случаев заболевания за минувшие сутки составило 715, днем ранее насчитали 719 заболевших, сообщает 31 марта оперативный штаб.
Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех российских регионах. На первом месте по суточному приросту держится Москва с 1 286, а Петербург остается на второй строчке.
Петербургский оперативный штаб сообщил о почти 20 тысячах сделанных тестах на COVID-19 за 24 часа. Общее число заболевших в городе выросло до 394 631.
С начала пандемии в России насчитали 4 545 095 заболевших коронавирусом. Большинство из них (4 166 172) выздоровели. Летальных исходов зафиксировали 98 850, из которых 12 270 приходится на Петербург. За день от COVID-19 умерли 408 россиян (37 в Петербурге).
В мире насчитали уже почти 128,2 миллиона инфицированных COVID-19. Больше всего заболевших зафиксировали в США (30,4 миллиона), Бразилии (12,7 миллиона), Индии (12,1 миллиона) и Франции (4,6 миллиона).