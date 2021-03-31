В Петербурге упразднили Уставный суд. Накануне он огласил решение по последнему делу

Парламент Петербурга 31 марта принял законопроект об упразднении Уставного суда города в окончательном, третьем чтении. Он прекратит работу 1 июля 2021 года.



Суд упраздняется в связи с принятыми в июле 2020 года поправками к Конституции РФ. В новой версии Основного закона конституционные суды субъектов в перечне судов отсутствуют.

Накануне суд объявил решение по последнему делу — признал, что Уставу города не соответствует ограничение на получение помощи для бездомных. В частности, для получения помощи необходимо встать на специальный учет, а сделать это могли только те, кто может подтвердить, что живет или жил в Петербурге или Ленобласти, документально.