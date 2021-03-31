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В Петербурге упразднили Уставный суд. Накануне он огласил решение по последнему делу

Уставный суд в Петербурге упразднили после поправок к Конституции

Парламент Петербурга 31 марта принял законопроект об упразднении Уставного суда города в окончательном, третьем чтении. Он прекратит работу 1 июля 2021 года.

Суд упраздняется в связи с принятыми в июле 2020 года поправками к Конституции РФ. В новой версии Основного закона конституционные суды субъектов в перечне судов отсутствуют.

Накануне суд объявил решение по последнему делу — признал, что Уставу города не соответствует ограничение на получение помощи для бездомных. В частности, для получения помощи необходимо встать на специальный учет, а сделать это могли только те, кто может подтвердить, что живет или жил в Петербурге или Ленобласти, документально.

Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год конституционные (уставные) суды официально действовали в 16 субъектах Российской Федерации.

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Комментарии (3)

265115746
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 399-восемь

Заранее большое человеческое спaсибо.......
ivan5_5e4d10fe646f6
сейчас наверное еще "в связи с реформированием" увольнение - тыща окладов компенсация будет, аппарат, секретарши, водители - всем капнет
ivan5_5e4d10fe646f6
кто то 20 лет нехилую зарплату получал, хорошо
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