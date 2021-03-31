Факельное шествие в поддержку быстрого «Твиттера» в Петербурге закончилось для активистов ночёвкой в отделе и четырьмя протоколами

Как стало известно «Фонтанке», ночь на 31 марта четверо участников движения «Весна» провели в 52 отделе. На Богдана Литвина, Никиту Левкина, Георгия Смирнова и Александру Кодий составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП — организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об этом.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга не торопятся расставаться с активистами, которых доставили поздним вечером вместе с флагами и факелами. Протестующих оставили в отделе до суда, им грозит до десяти суток ареста.

Так квалифицировали проход по проспекту Шаумяна четвёрки в балаклавах и мантиях с факелами и красными флагами с логотипом Роскомнадзора, стилизованного под нацистский символ. Акцию проводили против планируемой блокировки «Твиттера». Шествия как такового не вышло, зато местные жители могли наблюдать погоню. Полицейские были на месте к началу мероприятия и практически сразу начали задержание.

«Нас задерживало человек 30, половина в штатском. При задержании меня повалили в грязь и ударили по спине, — пишет в «Твиттере» единственная из задержанных девушка. По её словам, к ней приезжала скорая, но госпитализировать её не стали: — Осмотрели, поставили обезбол. Перелома нет, ушиб грудной клетки, ссадина на голове».

«Тоталитарное шествие» может обойтись активистам в 20–30 тысяч рублей штрафа, 50 часов обязательных работ. Максимальная санкция — 10 суток административного ареста.

