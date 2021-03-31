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Мокрый снег и похолодание идут на Европейскую Россию

Вильфанд предупреждает о заморозках в европейской части России

Минусовые температуры возвращаются не только в Петербург. В выходные такая участь ждёт всю европейскую часть страны. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будет в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от -3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до -5 градусов. Второго апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега», — цитирует Вильфанда РИА Новости 31 марта.

По его словам, теплее всего будет в четверг: от 7 до 13 градусов, затем чуть холоднее — до 5–6 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Петербурге уже немного похолодало: город в тылу циклона. 1 апреля может пройти мокрый снег.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Нет ли в словах научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда оскорбления чувств верующих в наступление весны? :))
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