Минусовые температуры возвращаются не только в Петербург. В выходные такая участь ждёт всю европейскую часть страны. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будет в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу около от -3 до +2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до -5 градусов. Второго апреля дождь, мокрый снег, 3 апреля облачно с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега», — цитирует Вильфанда РИА Новости 31 марта.