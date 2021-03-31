В первый день апреля синоптики обещают вдобавок к дождю мокрый снег.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта будет облачно, днём небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 1–3 градуса, днём она повысится до 6–8. Атмосферное давление существенно не изменится.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 31 марта выдалось в 1963 году, минус 16, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 14, напоминает «Яндекс».