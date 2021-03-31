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Петербургская погода прощается с мартом дождём, а на 1 апреля готовит неприятный сюрприз

В Петербурге холодает, в прогнозе синоптиков — дождь со снегом

Осадки ожидаются в Северной столице в ближайшие дни.

В первый день апреля синоптики обещают вдобавок к дождю мокрый снег.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта будет облачно, днём небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха ночью составляла плюс 1–3 градуса, днём она повысится до 6–8. Атмосферное давление существенно не изменится.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 31 марта выдалось в 1963 году, минус 16, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 14, напоминает «Яндекс».

1 апреля ночью температура может опуститься ниже нуля, до минус 1 градуса, будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. 2 апреля заморозки будут ещё покрепче, до минус 2, и тоже ожидается дождь с мокрым снегом.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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