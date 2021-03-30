В окнах квартир на северо-западе Петербурга снова горит свет

Специалисты устранили технологическое нарушение, в результате которого без света остались несколько жилых зданий в Приморском районе Петербурга. Об этом вечером 30 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».



По словам представителя компании, работы были завершены в 22:55. Как уточнили в районной администрации, в зону отключения попали 12 домов. В шести уже есть свет. В остальных восстановление подачи электроэнергии ожидается в ближайшее время.

Петербуржцы пожаловались на описанную проблему примерно в 22:30. Причиной стало технологическое нарушение на сетях в районе улицы Савушкина.