По словам петербуржцев, отключение электроэнергии наблюдается в доме № 121 корпус 2 на улице Савушкина, а также по адресу: Яхтенная улица 9/3. Без света также несколько жилых зданий на проспекте Авиаконструкторов.
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«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Россети Ленэнерго».
«Специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы Савушкина после технологического нарушения. Все потребители имеют резервное питание, в случае отсутствия электроснабжения следует обратиться в управляющую компанию», — сообщили на предприятии. Издание также попросило уточнить количество оставшихся без света зданий администрацию Приморского района Петербурга.