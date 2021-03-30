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Вечер вторника в тёмных тонах. Северо-запад Петербурга погрузился во тьму

Петербуржцы пожаловались на отключение электроэнергии на нескольких улицах в Приморском районе

Жители Приморского района Петербурга провожают вторник во тьме. Видеозаписи померкнувших многоэтажек читатели «Фонтанки» прислали в редакцию вечером 30 марта.

По словам петербуржцев, отключение электроэнергии наблюдается в доме № 121 корпус 2 на улице Савушкина, а также по адресу: Яхтенная улица 9/3. Без света также несколько жилых зданий на проспекте Авиаконструкторов.

Читатели «Фонтанки»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Россети Ленэнерго».

«Специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы Савушкина после технологического нарушения. Все потребители имеют резервное питание, в случае отсутствия электроснабжения следует обратиться в управляющую компанию», — сообщили на предприятии. Издание также попросило уточнить количество оставшихся без света зданий администрацию Приморского района Петербурга.

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Комментарии (1)

Дамир Кипкаев
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