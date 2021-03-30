Жителя Омской области отправят в колонию строго режима за убийство ветерана. Поводом стали споры о Великой Отечественной

Споры о Великой Отечественной войне закончились сроком в колонии для жителя Омской области, который в пылу дебатов убил ветерана. Подробности сообщает Следственный комитет региона 30 марта.
По данным СК, 65-летний житель поселка Тевриз накануне 9 мая прошлого года наведался в гости к своему односельчанину — 95-летнему ветерану ВОВ. Прокуратура Омской области раскрывает детали визита: рассказы ветерана о своем участии в войне не понравились гостю, тот вспылил и вначале несколько раз ударил старика металлическим чайником, а после схватился за нож. От полученных ранений ветеран скончался на месте. Его тело на следующий день обнаружила дочь.
Подозреваемого задержали, нашли и выброшенное орудие преступления. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.