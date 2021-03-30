«Это не сегодня». Глава Минздрава РФ выступил против «прививочного туризма» в Россию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает преждевременной идею о старте вакцинации от коронавируса в России иностранцев. Приоритет нужно отдавать гражданам РФ, заявил он.



«Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население», — сказал он в программе "ДокТок" на Первом канале 30 марта (цитата по ТАСС).



Ранее представители бизнеса попросили у Владимира Путина безвизовый въезд в Россию иностранцев для получения прививки от COVID-19. Открытое видеообращение записали глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. В Кремле заявили, что президент будет ориентироваться на решения оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.