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«Это не сегодня». Глава Минздрава РФ выступил против «прививочного туризма» в Россию

Мурашко пока не готов дать зелёный свет иностранцам, которые хотят привиться в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает преждевременной идею о старте вакцинации от коронавируса в России иностранцев. Приоритет нужно отдавать гражданам РФ, заявил он.

«Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население», — сказал он в программе "ДокТок" на Первом канале 30 марта (цитата по ТАСС).

Ранее представители бизнеса попросили у Владимира Путина безвизовый въезд в Россию иностранцев для получения прививки от COVID-19. Открытое видеообращение записали глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. В Кремле заявили, что президент будет ориентироваться на решения оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

О планах «прививочного туризма» уже заявили Мальдивы.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
спекулянтам нужны привитые среднеазиаты, коль у нас дебилов до Москвы в коленно-локтевой не переставить. всё-таки надо, как в Бразилии - штраф и тюрьма, если на улице без прививки.
261697121
Да ладно, миллион доз в Аргентину, дофига в Словению, министр либо не смотрит ТВ либо врун
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