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Осаждённый в Мытищах дом горит ярким пламенем. Забаррикадировавшийся стрелок, вероятно, погиб

После того как силовики обстреляли из гранатомёта дом, где забаррикадировался «мытищинский стрелок», здание загорелось. Трансляцию происходящего 30 марта в Подмосковье инцидента ведёт РБК. На кадрах видно, как пожар охватил весь дом, зарево видно далеко вокруг.

Как рассказала представитель СК Светлана Петеренко, расследование уголовного дело о стрельбе, устроенной жителем поселка Новые Вешки по силовикам, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Расследование ведётся по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Спецоперация продолжается. По предварительным данным, забаррикадировавшийся в доме стрелок погиб, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах, точнее, входящем в этот городской округ посёлке Новые Вешки (в 2 км от МКАД), в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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Комментарии (32)

07A
Крым сдать без единого выстрела-вот вершина профессионализма, да эксперты? Ухреначить с шестиствольной пушки по афганской свадьбе-вот чему надо поучиться? Развернуть контейнеровоз поперек широченного канала-это образец судовождения? Избрать президента, который не может самостоятельно передвигаться и не узнает окружающих-вершина демократии? Если это все-прекрасная Россия будущего, то ее лидер может быть только рецидивистом из владимирского централа!
kоt-obormot
Интересно, что завтра про дядьку расскажут. Я аж весь внетерпеже - что придумают, что бы замылить что там случилось.
Сергей Финосов
Какой ужос, что творится. Хорошо хоть никто не пострадал.
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