После того как силовики обстреляли из гранатомёта дом, где забаррикадировался «мытищинский стрелок», здание загорелось. Трансляцию происходящего 30 марта в Подмосковье инцидента ведёт РБК. На кадрах видно, как пожар охватил весь дом, зарево видно далеко вокруг.
Как рассказала представитель СК Светлана Петеренко, расследование уголовного дело о стрельбе, устроенной жителем поселка Новые Вешки по силовикам, взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Расследование ведётся по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
Спецоперация продолжается. По предварительным данным, забаррикадировавшийся в доме стрелок погиб, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.