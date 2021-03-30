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Очередной прототип космического корабля Starship взорвался после приземления в Техасе

Корабль Илона Маска вновь разбился во время лётных испытаний

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска провела очередные лётные испытания прототипа предназначенного для миссий на Марс корабля Starship. Космический аппарат вновь разбился и взорвался при приземлении. Трансляция велась 30 марта на канале YouTube.

Starship SN11 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас, США). В течение нескольких минут корабль поднялся на высоту 10 километров. Планировалось, что он спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом, однако при приземлении произошло его разрушение. Испытания проводили в условиях густого тумана.

Напомним, что предыдущий запуск прототипа Starship SN10 состоялся 3 марта. Корабль смог приземлиться, однако позже взорвался от полученных повреждений. Сам Илон Маск, тем не менее, остался доволен этим запуском.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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Комментарии (1)

265040341
... похоже рванул при запуске двигателей для посадки.
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