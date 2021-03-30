Очередной прототип космического корабля Starship взорвался после приземления в Техасе

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска провела очередные лётные испытания прототипа предназначенного для миссий на Марс корабля Starship. Космический аппарат вновь разбился и взорвался при приземлении. Трансляция велась 30 марта на канале YouTube.
Starship SN11 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас, США). В течение нескольких минут корабль поднялся на высоту 10 километров. Планировалось, что он спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом, однако при приземлении произошло его разрушение. Испытания проводили в условиях густого тумана.
Напомним, что предыдущий запуск прототипа Starship SN10 состоялся 3 марта. Корабль смог приземлиться, однако позже взорвался от полученных повреждений. Сам Илон Маск, тем не менее, остался доволен этим запуском.