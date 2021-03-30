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Осуждённый на 13 лет колонии строгого режима глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе указывается на нарушения сразу по четырём статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает во вторник, 30 марта, правозащитный центр «Мемориал» (Международный «Мемориал» — с 2014 года НКО-иностранный агент по решению Минюста. — Прим. ред.) В жалобе в ЕСПЧ юристы «Мемориала» Марина Агальцова и Наталия Секретарёва заявляют о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, в том числе потому, что на пересмотре обвинительного приговора в 2020 году Дмитриеву был назначен адвокат вопреки его воле. Юристы указывают на назначение не обоснованного судом наказания, так как преступными признаны действия, которые трактуются как «преступные» без конкретики.



«Арест и преследование Юрия Дмитриева повлекли за собой изъятие ребенка из семьи, разрушение родственных связей, грубое и травмирующее вмешательство в жизнь ребенка, затем подростка», — также указано в жалобе как признак незаконного вмешательства в семейную и личную жизнь.

Фото: memohrc.org Поделиться Поделиться







Четвёртым номером идёт обоснование того, что «ограничение прав и свобод Дмитриева было политически мотивировано».

«Контекст, в котором происходит преследование Юрия Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность. Преследование Юрия Дмитриева — часть тенденции по ревизии советского прошлого — принижения значения и масштаба политических репрессий», — сказано в сообщении «Мемориала».

16 февраля Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет строгого режима Юрию Дмитриеву.



Процесс историка продолжается уже почти 4 года. В 2018 году он был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Через несколько недель он был арестован повторно. Дело слушалось в закрытом режиме. Дмитриев вину отрицал. Фотографирование обнажённой приёмной дочери он объяснял контролем за её развитием после жизни в детдоме, а прикосновения к ребёнку — контролем за её здоровьем.

После увеличения срока с 3,5 до 13 лет «Фонтанка» связывалась с адвокатом Дмитриева Виктором Ануфриевым, который указывал на странности пересмотра приговора.