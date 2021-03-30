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«Исследователь могильников НКВД» Юрий Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ.

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Осуждённый на 13 лет колонии строгого режима глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе указывается на нарушения сразу по четырём статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает во вторник, 30 марта, правозащитный центр «Мемориал» (Международный «Мемориал» — с 2014 года НКО-иностранный агент по решению Минюста. — Прим. ред.)

В жалобе в ЕСПЧ юристы «Мемориала» Марина Агальцова и Наталия Секретарёва заявляют о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, в том числе потому, что на пересмотре обвинительного приговора в 2020 году Дмитриеву был назначен адвокат вопреки его воле. Юристы указывают на назначение не обоснованного судом наказания, так как преступными признаны действия, которые трактуются как «преступные» без конкретики.

«Арест и преследование Юрия Дмитриева повлекли за собой изъятие ребенка из семьи, разрушение родственных связей, грубое и травмирующее вмешательство в жизнь ребенка, затем подростка», — также указано в жалобе как признак незаконного вмешательства в семейную и личную жизнь.

Фото: memohrc.org
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Четвёртым номером идёт обоснование того, что «ограничение прав и свобод Дмитриева было политически мотивировано».

«Контекст, в котором происходит преследование Юрия Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность. Преследование Юрия Дмитриева — часть тенденции по ревизии советского прошлого — принижения значения и масштаба политических репрессий», — сказано в сообщении «Мемориала».

16 февраля Третий кассационный суд Петербурга оставил в силе приговор в 13 лет строгого режима Юрию Дмитриеву.

Процесс историка продолжается уже почти 4 года. В 2018 году он был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии. Через несколько недель он был арестован повторно. Дело слушалось в закрытом режиме. Дмитриев вину отрицал. Фотографирование обнажённой приёмной дочери он объяснял контролем за её развитием после жизни в детдоме, а прикосновения к ребёнку — контролем за её здоровьем.

После увеличения срока с 3,5 до 13 лет «Фонтанка» связывалась с адвокатом Дмитриева Виктором Ануфриевым, который указывал на странности пересмотра приговора.

Фото: memohrc.org

Осенью 2019 года «Фонтанка» опубликовала фрагменты книги «Сандармох: драматургия смыслов», которую написала руководитель петербургского отделения общества «Мемориал» Ирина Флиге. Издание рассказывает, как шли поиски пропавшего этапа с Соловецких островов из 1 111 заключённых. Как документы НКВД помогли сначала узнать имена расстрелянных, а после и место казни. Юрию Дмитриеву и другим сотрудникам «Мемориала» удалось поимённо установить 6 241 человека, расстрелянных в Сандармохе. Дмитриев также составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930–1940-е годы.

Уже несколько лет Российское военно-историческое общество во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским проводит спорные с точки зрения закона раскопки в Сандармохе в поисках доказательств версии, что в могильнике на самом деле покоятся останки советских военнопленных, погибших в финском плену.

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Комментарии (3)

265055770
Все это конечно замечательно. Но нафига было девчонку в голом виде фотографировать?
karbofos
70 лет уже прошло, а боится наша власть, что люди правду узнают: кто и кем расстрелянный в тех могильниках лежит.
SU LUX INN
очередной Позор! ну что, придется снова Извиняться и платить компенсации! а ребенка - Вернуть историку обратно! уж у него найдется пара Ласковых слов после всего Произошедшего!
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