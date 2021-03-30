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Петербуржец Михаил Скигин станет концессионером нового порта на Сахалине стоимостью 36 млрд рублей

Утверждено концессионное соглашение о строительстве петербургскими инвесторами нового порта на Сахалине стоимостью 36 млн рублей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил параметры концессионного соглашения о строительстве нового порта на Сахалине. Его инвестором станет совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин.

Как сообщается 30 марта на сайте федерального правительства, новый порт мощностью более 13 млн тонн в год должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через шесть лет. В его составе будет угольный терминал (5 млн тонн в год), нефтеналивной (5,5 млн тонн) и терминал газового конденсата — 2,8 млн тонн. Кроме того, ранее сообщалось, что в состав порта могут войти терминалы для снабжения нефтяных месторождений в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Общий объём инвестиций в этот проект — почти 36 млрд рублей. Из них бюджетных денег — 3,96 млрд рублей, которые пойдут на строительство инфраструктуры. После утверждения премьер-министром, соглашение должно быть подписано в течение 45 дней.

Согласно утвержденному, но пока не подписанному концессионному соглашению, частный инвестор сможет пользоваться портом 49 лет. Им станет ООО «Многофункциональный грузовой район», совладельцем которой является Михаил Скигин, в числе активов которого значится «Петербургский нефтяной терминал». В этом году он получил статус стратегического инвестора Петербурга с проектом модернизации терминала стоимостью 5 млрд рублей.

Ранее в этом месяце Михаил Скигин сообщал в интервью, что ведёт переговоры с потенциальными партнерами об их вхождении в этот проект — речь идёт об угольных, нефтяных, газовых и логистических компаниях.

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Комментарии (1)

ash364
Знакомые фамилии.
Вулканологам привет!
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