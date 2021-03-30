В Пензе от коронавируса вылечили 104-летнюю бабушку

В Пензе из городской клинической больницы №4 выписана 104-летняя пациентка, ранее госпитализированная после положительного теста на COVID-19. На лечении долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены.



Как сообщили 30 марта в пресс-службе областного правительства, сегодня состояние пожилой пациентки по основному заболеванию врачи оценивают как удовлетворительное, она вместе с дочерью возвращается домой.



«На лечении женщина находилась около двух недель, проходила консервативную комплексную терапию, — рассказал заместитель главного врача по лечебной части Нина Назарова. — Получив необходимые рекомендации, они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе».

