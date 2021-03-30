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В Пензе от коронавируса вылечили 104-летнюю бабушку

104-летняя жительница Пензы выписана из больницы после выздоровления от COVID-19

В Пензе из городской клинической больницы №4 выписана 104-летняя пациентка, ранее госпитализированная после положительного теста на COVID-19. На лечении долгожительница находилась в одной палате со своей дочерью и зятем, которые также были заражены.

Как сообщили 30 марта в пресс-службе областного правительства, сегодня состояние пожилой пациентки по основному заболеванию врачи оценивают как удовлетворительное, она вместе с дочерью возвращается домой.

«На лечении женщина находилась около двух недель, проходила консервативную комплексную терапию, — рассказал заместитель главного врача по лечебной части Нина Назарова. — Получив необходимые рекомендации, они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе».

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Вообще-то, в русском языке, слова "бабушка", "дедушка" обозначают степень родства, но не являются характеристикой возраста.
Местечковая фамильярность называть незнакомых людей бабушками и дедушками, к сожалению, сильно распространена, в последнее время ... как "все понаехали", так и появились самозваные "внуки" и "внучки".
Назвать человека, не являюще6оя по родству бабушкой, тоже самое, что сказать: "эй, ты, старая".
Для печати есть слова "пожилой, "долгожитель". Для устного обращения, лучше уж обратиться обезличенно, если не знаете имя. Как вариант, сударыня.
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