Открывший стрельбу в Подмосковье пока не задержан. Он оказал сопротивление, в доме начался пожар

Появились подробности спецоперации в подмосковных Мытищах, где силовики проводят задержание вооружённого мужчины, забаррикадировавшегося в одном из частных домов посёлка Новые Вешки и открывшего огонь по силовикам.
По последним данным, которые приводят 30 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах ТАСС и РИА Новости, мужчина не задержан. Он оказал ожесточённое сопротивление, устроил взрыв, и в доме начался пожар.
Одновременно с этим Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Тем временем установлена личность стрелка — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии.
Также сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.