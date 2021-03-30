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Открывший стрельбу в Подмосковье пока не задержан. Он оказал сопротивление, в доме начался пожар

Мытищинский стрелок не задержан, спецоперация в коттеджном посёлке Новые Вешки продолжается

Появились подробности спецоперации в подмосковных Мытищах, где силовики проводят задержание вооружённого мужчины, забаррикадировавшегося в одном из частных домов посёлка Новые Вешки и открывшего огонь по силовикам.

По последним данным, которые приводят 30 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах ТАСС и РИА Новости, мужчина не задержан. Он оказал ожесточённое сопротивление, устроил взрыв, и в доме начался пожар.

Одновременно с этим Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Тем временем установлена личность стрелка — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии.

Также сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
не совсем понятно, он к кому-то в дом с оружием пришёл или к нему в дом с оружием пришли за 150 т.р. и жгут его дом?
AlBerkut
Хм... Газ пускали, но стрелок запасливый, с противогазом? По пожарным тоже шмалял? Как там фамилия была у шефа одной организации, под названием 'Order'?
Его вариант местного разлива? 🤔
kоt-obormot
Вот соседям то подвезло.
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