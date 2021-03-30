Открывший стрельбу в Подмосковье пока не задержан. Он оказал сопротивление, в доме начался пожар

Появились подробности спецоперации в подмосковных Мытищах, где силовики проводят задержание вооружённого мужчины, забаррикадировавшегося в одном из частных домов посёлка Новые Вешки и открывшего огонь по силовикам.



По последним данным, которые приводят 30 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах ТАСС и РИА Новости, мужчина не задержан. Он оказал ожесточённое сопротивление, устроил взрыв, и в доме начался пожар.



Одновременно с этим Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

