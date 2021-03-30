СМИ сообщили, что мытищинский стрелок задержан. Обошлось без пострадавших

Полиция задержала вооружённого мужчину, открывшего стрельбу по силовикам в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 30 марта сообщает ТАСС.



Подробности задержания пока не уточняются.



По данным РИА Новости, пострадавших в результате инцидента нет. Однако официального подтверждения этой информации к данному моменту не поступало.



Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии. Предположительно стрелку 60 лет, он подозревается в незаконном обороте оружия.

