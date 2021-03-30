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СМИ сообщили, что мытищинский стрелок задержан. Обошлось без пострадавших

Полиция задержала вооружённого мужчину, открывшего огонь по силовикам в подмосковных Мытищах

Полиция задержала вооружённого мужчину, открывшего стрельбу по силовикам в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 30 марта сообщает ТАСС.

Подробности задержания пока не уточняются.

По данным РИА Новости, пострадавших в результате инцидента нет. Однако официального подтверждения этой информации к данному моменту не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии. Предположительно стрелку 60 лет, он подозревается в незаконном обороте оружия.

Также сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
... " открыл автоматный огонь и бросил две гранаты ..."

"Обошлость без посрадавших"

Это ж умудриться надо с таким противодействием и без пострадавших (и слава Богу, что без пострадавших).
Гранаты, что ли не той системы или в небо стрелял ... Понторез, типа, крутой. Сам бы хоть что ли застрелился.
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