Животное, которое пришло в город из леса, вернут в привычную среду обитания. Возможно, не сразу.
Дикую кошку заметили 29 марта в районе улицы Зайцева, очевидец выложил видео в группе «Живой Петрозаводск» «ВКонтакте».
Как сообщает 30 марта FlashNord, по данным министерства природы Карелии, рысь поймана. С улицы Зайцева её отвезли в ветеринарный центр, а после восстановления отпустят в лес. Правда, по предварительной оценке, рысь немного истощена. Поэтому вопрос о времени реабилитации пока ещё решается.
Причиной того, что дикий зверь пришёл в город, могли стать сложности с добычей пищи в лесу, полагают в Минприроды.