FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Рысь на городских улицах среди машин сняли на видео в Карелии

В Петрозаводске отловили дикую рысь

Животное, которое пришло в город из леса, вернут в привычную среду обитания. Возможно, не сразу.

Дикую кошку заметили 29 марта в районе улицы Зайцева, очевидец выложил видео в группе «Живой Петрозаводск» «ВКонтакте».

Как сообщает 30 марта FlashNord, по данным министерства природы Карелии, рысь поймана. С улицы Зайцева её отвезли в ветеринарный центр, а после восстановления отпустят в лес. Правда, по предварительной оценке, рысь немного истощена. Поэтому вопрос о времени реабилитации пока ещё решается.

Причиной того, что дикий зверь пришёл в город, могли стать сложности с добычей пищи в лесу, полагают в Минприроды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Nafanka
И на видео видно, что рысь истощена и не в "кондиции". Надеюсь, с животным всё будет в норме?!
hal9000
Кошки без хвоста как то нелепо смотрятся..как будто чето нехватает..мне каЭтся хвост всетаки важная деталь у усатых..собаки тоже с хвостом как то гармоничней..которые без хвоста или как у лаек баранкой получаются не к городу не к деревне..не рыбо не мясо короч..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний