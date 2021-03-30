Погибших в результате ЧП в Зеленодольске уже двое. Женщина, находившаяся в реанимации, скончалась. Тем временем стали известны подробности истории погибшего 87-летнего мужчины — хозяина квартиры, в которой произошёл взрыв.

Как сообщает 30 марта СУ СК по Татарстану, по предварительным данным, вчера родственники привезли старика в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведёт себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Но сотрудники учреждения отказали в его госпитализации. Местные СМИ сегодня писали, что мужчина запил после смерти жены и потерял интерес к жизни.