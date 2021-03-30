Погибших в результате ЧП в Зеленодольске уже двое. Женщина, находившаяся в реанимации, скончалась. Тем временем стали известны подробности истории погибшего 87-летнего мужчины — хозяина квартиры, в которой произошёл взрыв.
Как сообщает 30 марта СУ СК по Татарстану, по предварительным данным, вчера родственники привезли старика в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведёт себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Но сотрудники учреждения отказали в его госпитализации. Местные СМИ сегодня писали, что мужчина запил после смерти жены и потерял интерес к жизни.
Следователи возбудили ещё два уголовных дела: по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). До этого велось производство по делу о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Уголовные дела объединены в одно.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении СК.
Напомним, вечером 29 марта в Зеленодольске в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, предположительно бытового газа. Обрушилось несколько квартир на двух этажах. Пожилого мужчину нашли мёртвым, шестерых жильцов госпитализировали. 30 марта одна из них — пожилая женщина — умерла.