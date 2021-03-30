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За несколько часов до взрыва газа в Зеленодольске старика пытались сдать в психушку. Но там отказали

Погибший при взрыве в Татарстане мужчина ранее хотел уничтожить квартиру

Погибших в результате ЧП в Зеленодольске уже двое. Женщина, находившаяся в реанимации, скончалась. Тем временем стали известны подробности истории погибшего 87-летнего мужчины — хозяина квартиры, в которой произошёл взрыв.

Как сообщает 30 марта СУ СК по Татарстану, по предварительным данным, вчера родственники привезли старика в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведёт себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Но сотрудники учреждения отказали в его госпитализации. Местные СМИ сегодня писали, что мужчина запил после смерти жены и потерял интерес к жизни.

Следователи возбудили ещё два уголовных дела: по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). До этого велось производство по делу о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Уголовные дела объединены в одно.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении СК.

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Напомним, вечером 29 марта в Зеленодольске в девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, предположительно бытового газа. Обрушилось несколько квартир на двух этажах. Пожилого мужчину нашли мёртвым, шестерых жильцов госпитализировали. 30 марта одна из них — пожилая женщина — умерла.

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СУ СК РФ по Республике Татарстан

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Комментарии (7)

iphonedimona
Когда этого деда в дурку сдавали, забыли волшебную фразу произнести - он террорист, собиравшийся вместе с шаманом Габышевым в поход на кремль. Сразу бы упаковали.
Nafanka
Вообще это ооооочень большая проблема - у знакомой молодой наркоман с "отлетевшей кукушкой" (близкие родственники с ним не живут и им пофиг) по стояку живёт, дом с газом - каждую ночь боятся лечь спать... а деть этого нарика некуда - только с его согласия (спасибо Собчаку), таким образом, весь подъезд у него в перманентных заложниках 24/7... Куда только ни обращались - полиции - пофиг, в Скворечник, как понимаю из рассказов, только за ооочень большой донат, который люди просто не могут собрать... Та же проблема и с очень старыми людьми, живущими отдельно от родственников, которые тоже не хотят забирать к себе - газ включат и забудут, или включат для обогрева и в обморок упадут, через сутки врачи заходят в квартиру, а газ горит - обогревает - тоже обращались в инстанции - всем пофиг - живите в страхе, ни в чём себе не отказывайте... Главное - защитить права нариков и иных асоциальных элементов - над решением проблемы никто думать не хочет...
Garret
Очень смешной заголовок)
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