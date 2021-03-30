В Татарстане взорвался газ в многоэтажке, есть жертвы

В Татарстане прогремел взрыв в девятиэтажке вечером 29 марта. Об этом сообщает МЧС России.



В 20.44 спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме на улице Ленина в Зеленодольске. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной — на восьмом. Проводится эвакуация жильцов.

Спасатели под завалами нашли тело мужчины. Госпитализирована пострадавшая женщина.

Предварительной версией случившегося называют взрыв газа.

На месте происшествия работают 59 человек и 20 единиц техники.