Правительство Петербурга будет выдавать разрешения на столики для летних кафе онлайн

Кафе и рестораны Петербурга вновь смогут размещать выносные столики с 1 мая по 15 октября 2021 года. Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга с 1 апреля. Информация об этом появилась на сайте КИО 29 марта.
Главное условие для заявки — земельный участок под уличные столики должен быть смежным с самим рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади заведения. К заявке необходимо приложить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка.
Получить готовое разрешение также можно будет онлайн — через личный кабинет или по электронной почте, указанной в заявлении. Разрешение будет выдаваться бесплатно.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские депутаты хотят разрешить верандам при ресторанах работать круглый год. Законопроект внесен комитетом по законодательству городского парламента, главой которого является Денис Четырбок. Предложенные поправки разрешат ресторанам, барам и кафе без торгов получить у города участок, смежный с заведением, и до 31 декабря 2023 года разместить там павильоны для оказания услуг общепита.