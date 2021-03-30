Правительство Петербурга будет выдавать разрешения на столики для летних кафе онлайн

Кафе и рестораны Петербурга вновь смогут размещать выносные столики с 1 мая по 15 октября 2021 года. Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга с 1 апреля. Информация об этом появилась на сайте КИО 29 марта.



Главное условие для заявки — земельный участок под уличные столики должен быть смежным с самим рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади заведения. К заявке необходимо приложить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка.