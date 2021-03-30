Прокуратура коммуны Трапани (Сицилия) выдвинула обвинения главе региона и двум его сотрудникам в фальсификации данных о заболевших коронавирусом. В качестве временной меры пресечения избран домашний арест. Об этом пишет 30 марта La Repubblica.
Под домашним арестом оказалась Мария Литиция ди Либерти, глава департамента здравоохранения и правая рука главы региона Руджеро Раззы, а также региональный чиновник Сальваторе Кусимано и Эмилио Мадония, сотрудник компании, которая контролирует статистические данные департамента.
За последние пять месяцев количество зараженных COVID-19 на Сицилии выросло в несколько раз, однако руководство региона скрывало эти данные от Министерства здравоохранения. Всего чиновники обвиняются в 40 эпизодах подлога данных. Последняя фальсификация датируется 19 марта.
Власти Сицилии обвиняются в фальсификации данных о заболевших COVID-19
Чиновники на Сицилии отправлены под домашний арест по делу о фальсификации данных о больных коронавирусом
Прокуратура коммуны Трапани (Сицилия) выдвинула обвинения главе региона и двум его сотрудникам в фальсификации данных о заболевших коронавирусом. В качестве временной меры пресечения избран домашний арест. Об этом пишет 30 марта La Repubblica.