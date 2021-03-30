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Власти Сицилии обвиняются в фальсификации данных о заболевших COVID-19

Чиновники на Сицилии отправлены под домашний арест по делу о фальсификации данных о больных коронавирусом

Прокуратура коммуны Трапани (Сицилия) выдвинула обвинения главе региона и двум его сотрудникам в фальсификации данных о заболевших коронавирусом. В качестве временной меры пресечения избран домашний арест. Об этом пишет 30 марта La Repubblica.

Под домашним арестом оказалась Мария Литиция ди Либерти, глава департамента здравоохранения и правая рука главы региона Руджеро Раззы, а также региональный чиновник Сальваторе Кусимано и Эмилио Мадония, сотрудник компании, которая контролирует статистические данные департамента.

За последние пять месяцев количество зараженных COVID-19 на Сицилии выросло в несколько раз, однако руководство региона скрывало эти данные от Министерства здравоохранения. Всего чиновники обвиняются в 40 эпизодах подлога данных. Последняя фальсификация датируется 19 марта.

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Комментарии (1)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 534-двa 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
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