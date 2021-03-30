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За пять лет поклонников евроформата стало больше: совмещенные кухни-гостиные выбирают 25–30% покупателей

Число покупателей, выбирающих квартиры евроформата с кухнями-гостиными, выросло на 10 процентных пунктов за последние пять лет. Как отмечают аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», изменение структуры спроса на разные форматы квартир отражает общую тенденцию к рационализации и разнообразию планировочных решений.

Среди покупателей, приобретающих квартиры с одной или двумя комнатами, треть сегодня предпочитает европланировки. Из тех, кто выбирает многокомнатные квартиры, 25% в итоге покупают жилье с кухнями-гостиными, хотя пять лет назад доля квартир евроформата составляла лишь 15% от всех купленных многокомнатных квартир.

— Помимо стандартных планировок, застройщики в своих проектах предусматривают некоторое количество нетиповых решений — квартиры с круговыми планировками, кабинетами, саунами, прачечными, ванными комнатами с окном, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В квартирах с тремя и более комнатами зачастую проектируются мастер-спальни с собственной ванной комнатой.

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