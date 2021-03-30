За пять лет поклонников евроформата стало больше: совмещенные кухни-гостиные выбирают 25–30% покупателей

Число покупателей, выбирающих квартиры евроформата с кухнями-гостиными, выросло на 10 процентных пунктов за последние пять лет. Как отмечают аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», изменение структуры спроса на разные форматы квартир отражает общую тенденцию к рационализации и разнообразию планировочных решений.



Среди покупателей, приобретающих квартиры с одной или двумя комнатами, треть сегодня предпочитает европланировки. Из тех, кто выбирает многокомнатные квартиры, 25% в итоге покупают жилье с кухнями-гостиными, хотя пять лет назад доля квартир евроформата составляла лишь 15% от всех купленных многокомнатных квартир.

