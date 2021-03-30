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Стрелка из хинкальной в Шушарах нашли и задержали. Полицейских он встретил без оружия

Полиция раскрыла нападение со стрельбой в хинкальной в Шушарах

Через три дня после беспокойного вечера в кафе в Пушкинском районе Петербурга с полицейскими объяснялся гость с юга. Правоохранители полагают, что спор с оппонентом он решил с помощью травмата, но оружие пока не нашли.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне около пяти вечера оперативники наведались в квартиру на Оранжерейной улице, 33, в Пушкине, откуда увезли подозреваемого в уголовном хулиганстве. Ему 28 лет, в Петербург приехал из южной республики, семь лет назад попал в поле зрения правоохранителей по наркотической статье.

По версии следствия, вечер пятницы мужчина провёл в хинкальной на Поселковой улице в Шушарах, где разошёлся во взглядах на жизнь с молодым мужчиной из Кудрово. Спор вышел громким, полицейских вызвали разбираться со стрельбой, но к приезду наряда никого из участников конфликта у кафе уже не было. Проигравший - им оказался житель Кудрово - ближе к полуночи сам обратился в травмпункт с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра.

Подозреваемого задержали на двое суток и отправили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (4)

hal9000
Они чё уже даже поесть пельмешек нормально не могут..?!..даже с пистолетом в столовку ходить эт конечно цирковой номер .))...наверно кто то после пельмешек пукнул невкусно...или рыгнул..а тот мол замочу...))
ash364
Разошлись во мнениях чей район лучше. Шушары или Кудрово.
Pravda178
Всех гостей домой!
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