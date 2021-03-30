Стрелка из хинкальной в Шушарах нашли и задержали. Полицейских он встретил без оружия

Через три дня после беспокойного вечера в кафе в Пушкинском районе Петербурга с полицейскими объяснялся гость с юга. Правоохранители полагают, что спор с оппонентом он решил с помощью травмата, но оружие пока не нашли.
Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне около пяти вечера оперативники наведались в квартиру на Оранжерейной улице, 33, в Пушкине, откуда увезли подозреваемого в уголовном хулиганстве. Ему 28 лет, в Петербург приехал из южной республики, семь лет назад попал в поле зрения правоохранителей по наркотической статье.
По версии следствия, вечер пятницы мужчина провёл в хинкальной на Поселковой улице в Шушарах, где разошёлся во взглядах на жизнь с молодым мужчиной из Кудрово. Спор вышел громким, полицейских вызвали разбираться со стрельбой, но к приезду наряда никого из участников конфликта у кафе уже не было. Проигравший - им оказался житель Кудрово - ближе к полуночи сам обратился в травмпункт с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра.
Подозреваемого задержали на двое суток и отправили в изолятор временного содержания.