Стрелка из хинкальной в Шушарах нашли и задержали. Полицейских он встретил без оружия

Через три дня после беспокойного вечера в кафе в Пушкинском районе Петербурга с полицейскими объяснялся гость с юга. Правоохранители полагают, что спор с оппонентом он решил с помощью травмата, но оружие пока не нашли.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, накануне около пяти вечера оперативники наведались в квартиру на Оранжерейной улице, 33, в Пушкине, откуда увезли подозреваемого в уголовном хулиганстве. Ему 28 лет, в Петербург приехал из южной республики, семь лет назад попал в поле зрения правоохранителей по наркотической статье.