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В хинкальной в Шушарах дрались и стреляли, на севере города из ружья палил бизнесмен

Полиция Петербурга расследует инциденты со стрельбой в двух районах

Неспокойные выходные выдались в Пушкинском и Приморском районах Петербурга. На юго-востоке города дрались и стреляли в кафе, на северо-западе владелец ружья решил его протестировать на своём балконе.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, в пятницу в половине десятого вечера в службу «02» поступило сообщение о стрельбе в кафе «Хинкальная» на Поселковой улице в Шушарах. Полицейские, работавшие по вызову, установили, что ей предшествовала драка, которая произошла у входа в указанное заведение.

Уже после полуночи в травмпункт обратился 29-летний мужчина, у которого диагностировали огнестрельное ранение брюшной области и левого бедра. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, описанные события легли в основу уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство».

В ночь с субботы на воскресенье звуки стрельбы раздались у дома 61 по Парашютной улице в Приморском районе. Туда отправились сотрудники полиции, которые выяснили, что около часа ночи пошуметь с охотничьим ружьём в руках в собственной квартире решил 39-летний индивидуальный предприниматель. По предварительной информации, он произвёл множество выстрелов с балкона.

Хулигана доставили в отдел полиции. Проверка показала, что у него есть действующее разрешение на оружие. В отношении задержанного составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (5)

radon
Когда же их выкинут?
Rovesnik_Kommunizma
Хинкальная в Шушарах - убойная комбинация.
Настоящие хинкали довелось дегустировать только в Ереване.
Агроном аэродрома
Неее.. хинкальные никак нельзя запрещать.. диаспора будет против... А вот легальные ствола - можно и нужно.. или обязать сцать в стаканчик не раз в пять лет, а ежегодно. Кстати, можно и с ревакцЫнацией от новой инфекцЫи синхронизировать... Всё прибавка Уважаемым Людям..
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