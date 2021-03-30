Полицейский главк показал видео с камеры наблюдения, мимо которой проехала «Лада Веста» с жертвой нападения внутри. Автомобиль искали, объявив в Петербурге план «Перехват».

Видеозапись 30 марта публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах — фотографии четырёх мужчин, которые, по версии следствия, организовали незабываемую поездку по Калининскому району 36-летней петербурженке.

Накануне на Гражданском проспекте, 123, в нескольких минутах от дома, она столкнулась с агрессивно настроенной компанией. Случайная свидетельница рассказала полицейским, что женщину силой усадили в «Ладу Весту» и увезли. Впрочем, недалеко. Через некоторое время петербурженку высадили почти в том же месте, но уже без телефона, банковских карт и 9,6 тысячи рублей наличными.