FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
75.83р89.35р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Полиция показала тех, кто запугал девушку пистолетом и погонами. Камера сняла, как её увозит чёрная «Лада»

Полиция задержала мужчин за разбой в Петербурге

Полицейский главк показал видео с камеры наблюдения, мимо которой проехала «Лада Веста» с жертвой нападения внутри. Автомобиль искали, объявив в Петербурге план «Перехват».

Видеозапись 30 марта публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. На кадрах — фотографии четырёх мужчин, которые, по версии следствия, организовали незабываемую поездку по Калининскому району 36-летней петербурженке.

Накануне на Гражданском проспекте, 123, в нескольких минутах от дома, она столкнулась с агрессивно настроенной компанией. Случайная свидетельница рассказала полицейским, что женщину силой усадили в «Ладу Весту» и увезли. Впрочем, недалеко. Через некоторое время петербурженку высадили почти в том же месте, но уже без телефона, банковских карт и 9,6 тысячи рублей наличными.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

Подозреваемых полицейские задержали в тот же день на Северном проспекте. Предполагается, что женщине они демонстрировали сигнальный пистолет и представлялись сотрудниками МВД. Оружие нашли в бардачке «Лады». Задержанные, младшему из которых 21 год, а старшему 42 года, — граждане одной из северокавказских республик. Трое из них ранее судимы. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Pravda178
Опять пожурят и отпустят!

Расстреливать надо таких!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126745288
тоже петербуржцы
Александр Котов Котов
Зачем задерживать таких? Стрелять сразу надо было их.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний