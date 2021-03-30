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В Петербурге объявили план «Перехват» после того, как четверо насильно увезли женщину

Четверо мужчин на «Ладе» задержаны за нападение на женщину на Гражданском проспекте в Петербурге 30 марта 2021 г.

Жительница Петербурга рассказала полиции о похищении в Калининском районе города. На её глазах в машину силой усадили женщину, но пассажиркой чёрной «Лады» она пробыла недолго.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, сообщение о похищении полицейские получили незадолго до четырёх часов дня. Случайная свидетельница рассказала о бравой четвёрке смуглых и темноглазых, чёрной «Ладе Весте» и женщине, которая явно не хотела уезжать с Гражданского проспекта, 123.

В городе ввели план «Перехват». Через несколько часов были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 21 года до 42 лет. Все из Северной Осетии, трое живут в квартире на Северном проспекте, четвёртый — на Придорожной аллее. В их прошлом судимости за наркотики и грабеж, один несколько лет числится в федеральном розыске — Москва ищет его за кражу.

В бардачке «Лады» нашёлся сигнальный пистолет, женщины в салоне не было. Как выяснили полицейские, её высадили через пару домов, предварительно отобрав 9 тысяч 650 рублей, телефон и банковские карты. Жертве демонстрировали оружие и называли себя сотрудниками МВД.

Все четверо задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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Комментарии (2)

DimaDee
так 9 тысяч или больше полуляма?
4u6uc
а я думал обычай... похищение невесты.... как в кавказской пленнице...
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