Уличная камера зафиксировала наезд на ребёнка в Красногвардейском районе Петербурга. Мальчик выехал на пешеходный переход на самокате, добраться до тротуара ему не дал «Лифан».



Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 30 марта. Авария произошла на проспекте Косыгина, 33, накануне около четырёх часов после полудня. Подросток оказался единственным «пешеходом», который в это время пытался преодолеть проезжую часть. Полдороги он проехал без эксцессов — водители тормозили перед «зеброй».

