Уличная камера зафиксировала наезд на ребёнка в Красногвардейском районе Петербурга. Мальчик выехал на пешеходный переход на самокате, добраться до тротуара ему не дал «Лифан».
Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 30 марта. Авария произошла на проспекте Косыгина, 33, накануне около четырёх часов после полудня. Подросток оказался единственным «пешеходом», который в это время пытался преодолеть проезжую часть. Полдороги он проехал без эксцессов — водители тормозили перед «зеброй».
«Фонтанка.ру»
«Лифан» под управлением 25-летнего иностранца тормозить не стал. Машина вильнула в сторону практически на переходе, не избежав столкновения. Подросток упал. Его госпитализировали с переломом голени в состоянии средней степени тяжести.
В отношении водителя возбуждено административное дело, мужчину отпустили под обязательство о явке.