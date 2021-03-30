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Авария с мальчиком на электросамокате попала на видео. Он наполовину проехал «зебру» на Косыгина

В Петербурге «Лифан» сбил ребёнка на «зебре»

Уличная камера зафиксировала наезд на ребёнка в Красногвардейском районе Петербурга. Мальчик выехал на пешеходный переход на самокате, добраться до тротуара ему не дал «Лифан».

Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 30 марта. Авария произошла на проспекте Косыгина, 33, накануне около четырёх часов после полудня. Подросток оказался единственным «пешеходом», который в это время пытался преодолеть проезжую часть. Полдороги он проехал без эксцессов — водители тормозили перед «зеброй».

«Фонтанка.ру»

«Лифан» под управлением 25-летнего иностранца тормозить не стал. Машина вильнула в сторону практически на переходе, не избежав столкновения. Подросток упал. Его госпитализировали с переломом голени в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя возбуждено административное дело, мужчину отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (18)

265114846
Пешеходные переходы - это места на дороге, где могут появляться пешеходы. Поэтому, если вы как водитель не можете среагировать на их появление - едьте медленнее. Вина мальчика здесь минимальна по сравнению с виной водителя. Нужно вообще перед всеми пешеходными переходами в городе положить лежачих полицейских. По-другому, к сожалению у некоторых водителей мозги работать не начинают.
Флуктуация
Радостно видеть практически единодушное осуждение пацана-бестолочи. Жаль, что админы удалили уже 20 таких комментов.
houspi
ОБЖ в школах отменили?
Или там не учат как безопасно дорогу переходить?
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