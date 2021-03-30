Юный петербуржец поехал через дорогу на электросамокате и оказался в больнице

Врачи детской больницы имени Раухфуса восстанавливают ногу мальчику, попавшему в ДТП.

Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, вчера около 16 часов на проспекте Косыгина, 33, 12-летний мальчик попал под автомобиль «Лифан». Шестиклассник, по предварительной информации, переезжал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на электросамокате. Он получил перелом голени, скорая помощь госпитализировала его в состоянии средней степени тяжести.

Машиной управлял 25-летний мужчина, гражданин одной из азиатских стран. Он официально не работает, в Петербурге имеет временную регистрацию. В отношении него вынесено постановление о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение среднего вреда здоровью (статья 12.24 КоАП РФ). Мужчина дал обязательство о явке.