В результате взрыва газа в жилом доме в городе Зеленодольске (Татарстан) пострадали шесть человек, один погиб. Как сообщает 30 марта республиканское МЧС, работы в девятиэтажном доме 1974 года постройки на улице Ленина велись всю ночь, ЧП произошло накануне около 22:40. Предположительно, взорвался бытовой газ, пожара удалось избежать. На седьмом этаже обрушились шесть квартир и одна на восьмом. МЧС показывает их фотографии. В 23:27 был обнаружен погибший — мужчина 1934 года рождения. Из-под завалов извлекли женщину, она в больнице.

После ЧП пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет находятся на стационарном лечении в Зеленодольской ЦРБ, 26-летний мужчина — на амбулаторном лечении. Всего в доме жили 96 человек. Всех жильцов эвакуировали. 15 человек, в том числе одного ребёнка, разместили в санатории «Волга», остальных приютили родственники.

К середине ночи кинологи с собаками обследовали завалы: по предварительной информации, людей там нет. Газоснабжение и электроснабжение в доме отключили. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются. К работам привлечены 87 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС 43 человека и 14 единиц техники. Утром ГУП «Татинвестгражданпроект» начало обследование дома на пригодность проживания.

Следователи Следственного комитета по Татарстану возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщается на сайте СК СК. Рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной — утечка бытового газа.

