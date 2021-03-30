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Полиция нашла арендаторов эллингов в горевшем клубе «Нептун» в Петербурге. Один из них перед пожаром топил «буржуйку»

Перед возгоранием в клубе «Нептун» в Петербурге один из арендаторов разжигал огонь

Полиция Петродворцового района проводит проверку в связи с серьезным пожаром, который произошел накануне вечером на территории Ломоносовского лодочно-моторного кооператива, расположенного в поселке Мартышкино.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 марта, после того, как пожарные потушили огонь в клубе «Нептун» на Морской улице, 2, после 22:00 полицейские стали искать арендаторов боксов и тех, кто был 29 марта в клубе. Им удалось найти 64-летнего жителя Кировского района Петербурга, который около 16 часов приезжал в клуб. Он, по его словам, разжигал огонь в печи типа «буржуйка», но ушел из арендуемого бокса только после того, как прогорела древесина.

Как писало наше издание, пожар в клубе «Нептун» уничтожил 10 эллингов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в районе восьми вечера. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за угрозы взрыва: из одного из горевших боксов спасатели вынесли пять баллонов с газом.

Площадь возгорания составила 450 квадратов. Пламя удалось локализовать к 22:09.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Вот прям так специально приезжал, чтобы "развести огонь"?
Woodruff Shnibbll
Красиво пригожинские работают. Складно все и не придраться. Пожар, виновник, чистуха от дедушки. Красота.
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