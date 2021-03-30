Рептилии просыпаются не только в лесах Ленинградской области, но и на территории Петербурга.
Петербургский фотограф Антон Кубышкин 30 марта в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» рассказывает, как накануне повстречал двух гадюк в Юнтоловском заказнике. Одна из них обычного окраса, а другая — меланист, то есть тёмная. В её глазах видно отражение человека.
Фотографу удалось заснять морду змеи крупным планом. «Оказывается, у змеи глазные яблоки расположены за прозрачной неподвижной плёнкой, — рассказывает Антон Кубышкин. — В конце видео я вырезал и замедлил этот фрагмент, и вы без труда сможете понаблюдать, как перемещается глазное яблоко под плёнкой. Также заметил в носу, скорее всего, мембраны, помогающие противостоять попаданию воды внутрь во время плаванья. Ну и, конечно же, язык! Один из основных органов чувств гадюки и других змей».
У змей есть органы чувств, которых нет у людей: тепловые ямки на морде, улавливающие волны инфракрасного диапазона, и язык. Он передаёт информацию, на основе которой мозг строит трёхмерную картинку, превосходящую визуальную. Раздвоенным языком змеи улавливают молекулы запахов, а при погружении в пасть язык соприкасается с обонятельным органом в верхней части ротовой полости. Этот орган (он называется якобсонов) имеет два углубления, куда язык передаёт молекулы, собранные снаружи. Ещё раздвоенный язык позволяет четче определять направление источника «нужного» запаха. У змей чувство вкуса и обоняния не разделены, а совмещены. Можно сказать, что змея чувствует запахи на вкус.
Гадюк стоит остерегаться, но они, как правило, не агрессивны, объясняет зоолог Павел Глазков. Он, напомним, наблюдал этих змей в выходные. Сейчас, пока ещё прохладно, они довольно вялые.