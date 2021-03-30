Рептилии просыпаются не только в лесах Ленинградской области, но и на территории Петербурга.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин 30 марта в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» рассказывает, как накануне повстречал двух гадюк в Юнтоловском заказнике. Одна из них обычного окраса, а другая — меланист, то есть тёмная. В её глазах видно отражение человека.