Мужчина в экипировке ЛДПР напал на ларек микрозаймов «Росденьги» в Колпино. Кассир отдала 2900 рублей в конверте.
Толстовка с партийной символикой попала на камеру, когда налетчик доставал пистолет.
Преступник пришел в офис «Росденег» на бульваре Трудящихся в восемь вечера 29 марта. После недолгого сопротивления кассир протянула в окошко конверт, специально заготовленный во всех микрофинансовых организациях на случай нападений. Неделю назад тем же способом преступнику передали пять тысяч рублей в офисе «Быстроденег» на Уточкина.