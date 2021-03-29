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Налетчик в толстовке ЛДПР напал на салон микрозаймов в Колпино. Особую примету он оставил на видео

«Фонтанка» публикует запись разбойного нападения на офис «Росденег»

Мужчина в экипировке ЛДПР напал на ларек микрозаймов «Росденьги» в Колпино. Кассир отдала 2900 рублей в конверте.

Толстовка с партийной символикой попала на камеру, когда налетчик доставал пистолет.

Преступник пришел в офис «Росденег» на бульваре Трудящихся в восемь вечера 29 марта. После недолгого сопротивления кассир протянула в окошко конверт, специально заготовленный во всех микрофинансовых организациях на случай нападений. Неделю назад тем же способом преступнику передали пять тысяч рублей в офисе «Быстроденег» на Уточкина.

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Комментарии (4)

hal9000
Похоже она у него пистолет отобрала ..))
syshsun
Главное со страху,конверты не попутать.
Батарейкин
Не густо!
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