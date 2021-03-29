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Лето без границ. Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях любых регионов

Роспотребнадзор смягчил ограничения по детскому отдыху и расширил его географию

Родители смогут отправить школьников на лето в лагеря за пределами региона проживания. Об этом сообщается в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 29 марта.

Ведомство разрешило увеличить количество детей в отрядах с 50% до 75% от проектной мощности. Органы исполнительной власти субъекта могут также принять решение об открытии палаточных лагерей.

В детских лагерях Петербурга сейчас запрещены посещения родителей во время смены, а загрузка ограничена 50%. Ограничения могут смягчить в случае роста вакцинации среди горожан и сокращения новых случаев коронавируса.

В мае прошлого года Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха в условиях пандемии COVID-19. Согласно этим правилам, детей нельзя было направлять на отдых за пределы родного региона.

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Комментарии (1)

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