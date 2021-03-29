МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти

Вечер обещает быть ветреным не только в Северной столице, но и за его пределами. В Ленинградской области вечером в понедельник действует штормовое предупреждение.



«Начиная с 22 час 29.03 до 02 час 30.03 местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15–17 м/с», — сообщает 29 марта Управление МЧС по Ленинградской области.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой вырастает риск ДТП, повышается вероятность авиапроисшествий, а также аварий на железнодорожном транспорте и на системах энергоснабжения и ЖКХ. В ведомстве советуют избегать деревьев и плохо закреплённых конструкций и ни в коем случае не выходить на лёд.