FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти

Порывы ветра под Петербургом достигнут 20 метров в секунду

Вечер обещает быть ветреным не только в Северной столице, но и за его пределами. В Ленинградской области вечером в понедельник действует штормовое предупреждение.

«Начиная с 22 час 29.03 до 02 час 30.03 местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15–17 м/с», — сообщает 29 марта Управление МЧС по Ленинградской области.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой вырастает риск ДТП, повышается вероятность авиапроисшествий, а также аварий на железнодорожном транспорте и на системах энергоснабжения и ЖКХ. В ведомстве советуют избегать деревьев и плохо закреплённых конструкций и ни в коем случае не выходить на лёд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо......
Danik
Надо понимать, что спасать не будем, так как Вас предупредили!? Или что? МЧС сами должны быть готовы к любым событиям в связи с этим!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний