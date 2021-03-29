Петербуржцев предупреждают об усилении ветра. Но «Рама» не даст замёрзнуть

В прогнозах синоптиков на вторник, 30 марта, южный и юго-западный ветер, который может разогнаться до 15 метров в секунду. По шкале Бофорта он уверенно попадает в категорию «крепкий».



Впрочем, судя по данным метеорологов, существенно охладить город не выйдет. Если сегодня Северной столице прочат до +11 градусов, то во вторник температура будет колебаться днём от 7 до 9 градусов выше нуля. Обещают дождь: умеренный ночью и небольшой днём.

Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, температурный фон выше климатической нормы Петербургу обеспечил тёплый сектор далекого циклона, центр которого находится в Норвежском море. Немецкие специалисты окрестили его «Рама».