В Северном море испытали «суперъяхту Абрамовича». Она оснащена системой борьбы с дронами и пиратами

Ходовые испытания яхты Solaris, построенной немецкой верфью Lloyd Werft, прошли в Северном море, сообщает 29 марта Forbes. Роскошное восьмипалубное судно привлекло внимание очевидцев.
Видео выхода в море в немецком Бремерхафене 145-метровой яхты опубликовал YouTube-канал inselvideo. Её буксировали два других судна. По информации Daily Mail, первое тестирование на открытой воде прошло успешно, после чего Solaris снова отправилась на верфь.
Как пишет Forbes, Solaris заказал миллиардер Роман Абрамович. Её стоимость оценивается в 250-300 млн долларов, некоторые специалисты допускают, что она может доходить до 450 млн евро.