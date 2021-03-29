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В Северном море испытали «суперъяхту Абрамовича». Она оснащена системой борьбы с дронами и пиратами

Предполагаемая новая яхта Абрамовича провела ходовые испытания

Ходовые испытания яхты Solaris, построенной немецкой верфью Lloyd Werft, прошли в Северном море, сообщает 29 марта Forbes. Роскошное восьмипалубное судно привлекло внимание очевидцев.

Видео выхода в море в немецком Бремерхафене 145-метровой яхты опубликовал YouTube-канал inselvideo. Её буксировали два других судна. По информации Daily Mail, первое тестирование на открытой воде прошло успешно, после чего Solaris снова отправилась на верфь.

Как пишет Forbes, Solaris заказал миллиардер Роман Абрамович. Её стоимость оценивается в 250-300 млн долларов, некоторые специалисты допускают, что она может доходить до 450 млн евро.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта, которая будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов и гаражом для сопроводительных суден. На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Daily Mail утверждает, что Solaris оснащена системой борьбы с дронами и обнаружения угроз, таких как пираты.

Ранее сообщалось, что в 2010 году на верфи Lloyd Werft для Абрамовича уже построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna. Позже судно было продано частному инвестору Фархаду Ахмедову. Также Роман Абрамович является владельцем яхты Eclipse длиной 162,5 м.

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