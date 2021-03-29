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Генпрокуратура Белоруссии обвинила Тихановскую в подготовке теракта. Оппозиция якобы планировала «взрывы и поджоги»

Белорусская генпрокуратура возбудила дело в отношении Светланы Тихановской о подготовке теракта

Генеральный прокурор Андрей Швед объявил, что у следствия есть показания об организаторах и участниках планировавшегося теракта

«В отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса», — цитирует 29 марта заявление Шведа агентство «Белта».

По его словам, оппозиционеры якобы хотели устроить «взрывы и поджоги на территории столицы и других городов». Швед подчеркнул, что речь идет о «серьезной террористической угрозе». Силовикам удалось задержать одного из заговорщиков, который и признался в подготовке теракта.

«Так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем», — посетовал генпрокурор.

Ранее лидера оппозиции объявили в розыск. Экс-кандидат в президенты является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского формирования. СК республики намерен добиваться экстрадиции Тихановской.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после президентских выборов, на которых, по версии белорусского ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались масштабные акции протеста, которые активно продолжались всю осень. Накануне белорусская оппозиция объявила о новых митингах.

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Комментарии (1)

Maxic_84
В эту ахинею поверит только слабоумный.
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