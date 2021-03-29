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«Где еще такое счастье, где еще такой прогресс». Хуснуллин хочет расселить большинство коммуналок через 10 лет, но сохранить петербургские дома-памятники

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал к 2030 году расселить «основной объем» коммуналок в стране

Расселить коммунальные квартиры предлагается через предоставление жилья по соцнайму или в собственность.

«Можно сказать, что основной объем [коммуналок] исчезнет к 2030 году», — цитирует 29 марта заявление Хуснуллина «Интерфакс».

По его словам, при реализации программы нужно учитывать специфику отдельных городов. Вице-премьер напомнил, что в Санкт-Петербурге — дома-памятники. «И его не расселят, он останется как есть, а вот качество [жизни] поднять — это отдельная программа», — заметил Хуснуллин.

По его словам, власти могли бы использовать схему предоставления квартир по соцнайму или даже в собственность. Уже сейчас в РФ реализуется программа расселения аварийных домов.

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Комментарии (1)

262210161
Наверное, сначала стоит ограничить возможность долевой собственности, как в других странах, где нет коммуналок? Тогда они как минимум не будут плодиться? Одна квартира - 1 собственник (или 1 семья). А то умирает бабушка, у нее 4 наследника, вот квартира и становится коммунальной
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