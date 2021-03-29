«Где еще такое счастье, где еще такой прогресс». Хуснуллин хочет расселить большинство коммуналок через 10 лет, но сохранить петербургские дома-памятники

Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал к 2030 году расселить «основной объем» коммуналок в стране