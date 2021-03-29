«Где еще такое счастье, где еще такой прогресс». Хуснуллин хочет расселить большинство коммуналок через 10 лет, но сохранить петербургские дома-памятники

Расселить коммунальные квартиры предлагается через предоставление жилья по соцнайму или в собственность.
«Можно сказать, что основной объем [коммуналок] исчезнет к 2030 году», — цитирует 29 марта заявление Хуснуллина «Интерфакс».
По его словам, при реализации программы нужно учитывать специфику отдельных городов. Вице-премьер напомнил, что в Санкт-Петербурге — дома-памятники. «И его не расселят, он останется как есть, а вот качество [жизни] поднять — это отдельная программа», — заметил Хуснуллин.
По его словам, власти могли бы использовать схему предоставления квартир по соцнайму или даже в собственность. Уже сейчас в РФ реализуется программа расселения аварийных домов.