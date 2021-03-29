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Соучастник секс-джихада в Петербурге отправится в колонию на 7,5 года. Одной из жертв он должен выплатить чуть меньше полумиллиона

Суд в Петербурге вынес приговор уроженцу Дагестана, нападавшему на женщин

Ислам Гусейнов признан 29 марта Калининским райсудом виновным в серии нападений на женщин в Петербурге. Все жертвы искали мужчин для интимных встреч, но нашли пару злодеев, решивших устроить им секс-джихад.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Гусейнов признан виновным в разбое, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже, укрывательстве преступления и похищении документов.

Как писала «Фонтанка», совместно со знакомым Романом Муртазовым (его судили в конце 2020 года в особом порядке, и он получил срок в девять с половиной лет в том числе и за убийство) летом 2019 года они устроили охоту на женщин, которые либо занимались проституцией, либо искали мужчин не для серьезных отношений. Одну из жертв убили, упаковали в чемодан и похоронили в Новоорловском лесопарке Петербурга.

Дело слушалось в закрытом режиме.

Суд назначил Гусейнову наказание в виде лишения свободы сроком на семь с половиной лет в ИК строгого режима со штрафом в 100 000 рублей.

Кроме того, суд взыскал имущественный вред в сумме 393 000 рублей в пользу одной из жертв. За второй признано право на аналогичный иск.

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