Соучастник секс-джихада в Петербурге отправится в колонию на 7,5 года. Одной из жертв он должен выплатить чуть меньше полумиллиона

Ислам Гусейнов признан 29 марта Калининским райсудом виновным в серии нападений на женщин в Петербурге. Все жертвы искали мужчин для интимных встреч, но нашли пару злодеев, решивших устроить им секс-джихад.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Гусейнов признан виновным в разбое, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже, укрывательстве преступления и похищении документов.



Как писала «Фонтанка», совместно со знакомым Романом Муртазовым (его судили в конце 2020 года в особом порядке, и он получил срок в девять с половиной лет в том числе и за убийство) летом 2019 года они устроили охоту на женщин, которые либо занимались проституцией, либо искали мужчин не для серьезных отношений. Одну из жертв убили, упаковали в чемодан и похоронили в Новоорловском лесопарке Петербурга.

