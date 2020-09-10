Секс-джихад в Петербурге. Приезжие из Дагестана обвиняются в нападениях на женщин, желающих познакомиться
В Петербурге завершили расследование дела о жестоких нападениях на женщин. Их объединяло желание познакомиться с мужчинами для интимных встреч.
Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, окончательное обвинение в пяти нападениях предъявили уроженцам Дагестана — 36-летнему Роману Муртазову и 22-летнему Исламу Гусейнову.
По версии следствия, инициатором начавшейся летом 2019 года охоты стал Муртазов. Он пригласил на свидание жительницу Всеволожского района, убил ее, упаковал в чемодан и с помощью Гусейнова похоронил в Новоорловском лесопарке Петербурга.
В августе 2019-го обвиняемые пришли к молодой проститутке под видом клиентов, изрезали ее ножом, изнасиловали и забрали ценности. Через три дня они наведались к 26-летней петербурженке. Она уцелела, но потеряла телефон. Примерно в то же время тандем напал на пару проституток в Выборгском районе Петербурга, забрав золотые кольца, 18 тысяч рублей и фотоаппарат. Проститутке на Октябрьской набережной повезло меньше. Ей ножом изуродовали ноги, изнасиловали и забрали 19 тысяч.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, дело для рассмотрения еще не поступило. Судить Муртазова и Гусейнова будут в Калининском райсуде.