Секс-джихад в Петербурге. Приезжие из Дагестана обвиняются в нападениях на женщин, желающих познакомиться

В Петербурге завершили расследование дела о жестоких нападениях на женщин. Их объединяло желание познакомиться с мужчинами для интимных встреч.



Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, окончательное обвинение в пяти нападениях предъявили уроженцам Дагестана — 36-летнему Роману Муртазову и 22-летнему Исламу Гусейнову.



По версии следствия, инициатором начавшейся летом 2019 года охоты стал Муртазов. Он пригласил на свидание жительницу Всеволожского района, убил ее, упаковал в чемодан и с помощью Гусейнова похоронил в Новоорловском лесопарке Петербурга.

